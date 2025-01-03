الأرجنتين تدرس الحصول على قروض جديدة من صناديق استثمار أو صندوق النقد الدولي

ذكر مسئول حكومي كبير في الأرجنتين أن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستتفاوض من أجل الحصول على قرض من صندوقي استثمار أو تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي كي تمهد الطريق لرفع القيود عن العملة ورؤوس الأموال المحلية خلال الأشهر المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف هويته، قوله إن الحكومة ستضغط من أجل الحصول على تمويل خاص أو تمويل جديد من صندوق النقد، لكن ليس من كليهما، وتسعى لتحقيق ذلك بحلول فبراير أو مارس المقبلين.

ورفض المسؤول تحديد اسم صندوقي الاستثمار اللذين يتفاوضان مع الأرجنتين أو تحديد حجم القرض.

ورفضت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والبنك المركزي والمكتب الصحفي للرئيس خافيير ميلي الرد على طلب للحصول على تعليق بشأن هذه التقارير صباح اليوم. ولم يستجب صندوق النقد الدولي لطلب للحصول على تعليق.

وتحدث ميلي في خطاب الشهر الماضي عن "حل حاسم" لإنهاء القيود على عملة الأرجنتين ورؤوس أموالها من شانه أن يتضمن اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي أو "اتفاق مع مستثمرين بالقطاع الخاص".