تتواصل اليوم، الجمعة، منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بأربع مباريات، تبدأ في الثانية والنصف عصرًا بمواجهتي الجونة أمام القناة على ملعب خالد بشارة، وفاركو أمام الترسانة على ملعب المكس بالإسكندرية.

وفي الخامسة والنصف مساءً يلعب إنبي أمام حرس الحدود على ملعب بتروسبورت، فيما يستضيف طلائع الجيش فريق الأوليمبي على ملعب جهاز الرياضة العسكري في نفس التوقيت.

ففي المباراة الأولى اليوم، يسعى الجونة لاستعادة الاتزان بعد خساراته في آخر مباراتين للفريق ببطولة الدوري أمام بتروجت وبيراميدز على الترتيب، فيما يسعى القناة لتحقيق المفاجأة ومواصلة رحلته في الكأس.

وكان نادي القناة فاز في الدور التمهيدي الرابع على المرج بنتيجة 3-1، فيما يبدأ الجونة منافسات الكأس من دور الـ32.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في دور الـ16 مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندري مع تيم إف سي والتي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب الإسكندرية.

وفي المباراة الثانية عصر اليوم، يستضيف فاركو فريق الترسانة، حيث يسعى فاركو لاستغلال نشوة الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري على حساب سموحة، وتحقيق الانتصار اليوم والتأهل للدور ثمن النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور المقبل، مع الفائز من مواجهة غزل المحلة وسبورتنج، والتي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب المحلة.

في مباراة أخرى اليوم، يلتقي إنبي مع حس الحدود، في المباراة الوحيدة التي تجمع فريقين من الدوري الممتاز في هذا الدور.

ويسعى إنبي للبناء على التعادل الأخير مع الأهلي، واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه من أجل تحقيق الفوز.

كما يدخل حرس الحدود مباراة اليوم منتشيًا بفوزه الكبير أمام طلائع الجيش 3-0 في أخر مباريات الفريق بالدوري.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لدور الـ16، حيث يلتقي مع الفائز من مواجهة الإسماعيلي وطنطا والتي تقام غدًا السبت.

وفي آخر مباريات اليوم، يستضيف طلائع الجيش فريق الأولمبي، بحثًا عن تعويض الخسارة الكبيرة أمام حرس الحدود في الجولة الماضية من الدوري.

فيما يبحث الأولمبي عن استغلال الحالية النفسية للاعبي الطلائع بعد الخسارة الأخيرة، ومواصلة مشوار البطولة، خاصة بعد الفوز في الدور التمهيدي الرابع على بروكسي بركلات الترجيح 9-8.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، في دور الـ16، مع الفائز من مواجهة سيراميكا كليوباترا مع لافيينا، والتي تقام غدًا السبت.

انطلقت مباريات دور الـ32 أمس الخميس، حيث فاز زد على ديروط بنتيجة 3-1، وينتظر الفائز من مباراة سموحة ومنتخب السويس، كما فاز المقاولون العرب على بتروجت بركلات الترجيح وينتظر الفائز من بيراميدز والمنصورة.