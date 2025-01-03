الصحة الفلسطينية: 4200 وحدة دم وصلت غزة ضمن حملة دمنا واحد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 4200 وحدة دم ومشتقاته، وصلت مساء اليوم الخميس، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم.

وقالت الوزارة في بيان، إن أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية، تبرعوا بالدم في كافة بنوك الدم وبنك الدم المركزي، على مدار 4 أيام، وتم شحن الوحدات بالتنسيق مع مؤسسة رحمة حول العالم.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية بدأت بحفظ وحدات الدام ومشتقاته فور وصولها، من أجل استكمال ترتيبات نقلها لمراكز العلاج الأخرى وفق الاحتياج، وكذلك يجري العمل المكثف لنقل الاحتياج منها إلى شمال القطاع.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، إنه "في جميع جولات الحملة، سارع أبناء شعبنا في كافة المدن والقرى إلى العطاء بدمهم لإخوتهم، وكثيرون تبرعوا أكثر من مرة، وهذا الدم الفلسطيني الواحد الذي يسري الآن في أجساد أهلنا في المحافظات الجنوبية، كان جزءا من دم إخوتهم في المحافظات الشمالية".

وأضاف: "كل شيء نقدمه لأهلنا هو جزء من واجبنا الوطني والإنساني الذي نتشرف به، فشكراً لمن يتبرع ويسارع ليهب جزءاً من دمه لإخوته في كل مكان".

وأعرب أبو رمضان عن فخره بالجهد الكبير والسرعة التي بذلها جميع طواقم خدمات بنك الدم في كافة مراكز العلاج الحكومية، مشيرا إلى أنهم عملوا طوال الساعة خلال جميع جولات الحملة على سحب وحفظ وفرز ونقل وحدات الدم ومشتقاته، حتى تصل كل وحدة دم بأسرع وقت للمحافظات الجنوبية، مثمنا دور مؤسسة "رحمة حول العالم" التي كانت حريصة على الدعم والمساندة في الشحن والنقل والتأكيد على التعاون في مختلف الحملات.