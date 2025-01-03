مقتل عامل بريد طعنا أثناء عمله في مدينة نيويورك الأمريكية

قتل عامل بريد طعنا في أحد متاجر اللحوم في مدينة نيويورك بعد ظهر الخميس، وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصا على صلة وثيقة بالقضية.

ووفقا للشرطة، تعرض الموظف للهجوم حوالي الساعة 2:30 مساء(1930 بتوقيت جرينتش) في أحد المحلات التجارية في شارع لينكس في هارلم، الذي يسمى أيضا شارع مالكوم إكس

وقالت خدمة التفتيش البريدية الأمريكية إن الشخص الذي قتل كان عامل توصيل بريد مخصص للعمل في مانهاتن.

وأضافت الشرطة أن الضحية تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من عدة طعنات وتم الإعلان عن وفاته هناك.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية من الشرطة أو خدمة التفتيش البريدية، التي تساعد في التحقيق.