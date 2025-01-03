حقق فريق شباب بلوزداد فوزا تاريخيا على الأهلي وهزمه بهدف دون رد مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

سجل خاسف نوفل الهدف الوحيد في الدقيقة 91 من المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو، ليحقق شباب بلوزداد الفوز الأول في تاريخه على حساب الأهلي بعد 6 مواجهات سابقة.

بهذا الفوز يرفع شباب بلوزداد رصيده إلى 6 نقاط ليقفز للمركز الثاني بينما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في الصدارة، وخلفهما أورلاندو بايرتس 5 نقاط قبل مباراته أمام ستاد أبيدجان الإيفواري في نفس الجولة.

سيطر فريق بلوزداد على الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة من عرضيات الظهير الأيمن حسين بن عيادة وانطلاقات الجناح الأيسر عبد الرحمن مزيان ورأس الحربة أيمن محيوص.

وسجل خانيسا مايو هدفا في الدقيقة 15 ألغاه الحكم بداعي التسلل، كما سدد محمد بالخير كرة أخرى أمسكها محمد الشناوي.

وحاول الأهلي الوصول إلى مرمى الفريق الجزائري بتسديدات طائشة من حسين الشحات ورامي ربيعة، بينما سدد يحيى عطية الله ركلة حرة فوق العارضة بعد مرور ربع ساعة، وذهبت رأسية ضعيفة من رامي ربيعة في أحضان مصطفى زغبة حارس بلوزداد.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع، كاد خلالها بلوزداد أن يتقدم في النتيجة بكرة عرضية لحسين بن عيادة قابلها خانيسا مايو برأسه فوق العارضة مستغلا ارتباك بين الشناوي وربيعة، لينتهي الشوط الأول بشباك نظيفة.

واصل الفريق الجزائري سيطرته على اللقاء لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي بل مناوشات من مزيان وبن عيادة وبالخير وعبد الرؤوف بن غيث.

وأشرك مدرب شباب بلوزداد المهاجم المخضرم إسلام سليماني مكان محمد بالخير في محاولة لتنشيط الجبهة الهجومية بينما شارك أفشة وأكرم توفيق مكان كريم الدبيس والسولية لتعزيز خط الوسط والجبهة اليمنى.

لم تظهر للأهلي أي خطورة لإمام عاشور ووسام أبو علي والشحات وكوكا، بينما اقترب شباب بلوزداد أكثر من المرمى في آخر 10 دقائق حيث سدد هيدي شعبي كرة أمسكها الشناوي في الدقيقة 88.

واحتسب الحكم الصومالي ست دقائق وقت بدل ضائع، توغل خلالها عبد الرحمن مزيان من الجهة اليسرى ليلعب كرة عرضية إلى هيدي شعبي الذي سدد كرة ارتدت من الشناوي ليكملها خاسف نوفل بقدمه في المرمى ليتقدم بلوزداد في توقيت قاتل.

في الثواني الأخيرة أشرك مارسيل كولر الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا مكان كوكا والشحات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن دون جدوى لينتزع بلوزداد فوزا أنعش به آماله ورد به الاعتبار من خسارته أمام الأهلي بنتيجة 1-6 في القاهرة.