• الطفل بدر عبد الوهاب جابر احتجز أكثر من 15 دقيقة قرب منزله بمدينة الخليل جنوبي الضفة، وفق شاهدة عيان للأناضول

تعرض طفل فلسطيني للتنكيل والترهيب من قبل عنصرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال وجوده قرب منزله بحي مقبرة الراس، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو متداول نشرته إذاعة صوت فلسطين (حكومية) على منصاتها الرقمية احتجاز الطفل (عامان ونصف) وركونه خائفا بمحاذاة جدار درج يؤدي إلى أحد المنازل، بينما يتخذ الجندي والمجندة وضع الاستعداد ويصوبان السلاح نحوه.

وفي حديثها للأناضول، قالت أريج الجعبري، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، التي وثقت الحادثة، إن احتجاز الطفل استمر أكثر من 15 دقيقة.

وأوضحت الجعبري، أن الطفل غادر منزله قاصدا متجرا في الجهة المقابلة للشارع المحاذي لمنزله دون أن يعي طبيعة الإجراءات الأمنية المشددة بالحي لصالح المستوطنين.

وذكرت أن الإجراءات تشمل منع الحركة تماما وفرض حظر التجول على السكان، مساء الجمعة، ونهار كل سبت، حيث الإجازة الأسبوعية للمستوطنين، وذلك منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، ونظرا لمخالفة الطفل تلك الإجراءات باجتياز الشارع تم احتجازه وترهيبه كما يجري مع أي مواطن آخر حتى لو كان مسنا أو مريضا.

حسب الناشطة الفلسطينية، فإن الطفل أصيب بحالة هلع وخوف شديدين، بل وواصل البكاء بعد انسحاب عنصري الجيش حتى غلبه النوم.

ومنطقة "مقبرة الراس"، جزء من المنطقة المصنفة H2 والتي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بموجب "اتفاق الخليل" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، فيما تخضع المنطقة H1 لإدارة السلطة الفلسطينية وتشكل معظم مساحة المدينة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.