أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 سجلت عبور 1645 سفينة من الإتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 5.8 %.

وقال ربيع في بيان صحفي، إن إجمالي الحمولات الصافية قد بلغت 7.105مليون طن مقابل 3.96مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 4.9مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.9%.

وأوضح رئيس الهيئة أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجاباً على زيادة العائدات حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر يناير لعام 2020 مقومة بالدولار 1.497مليون دولار مقابل 7.468مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 4.28مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 1.6%.