وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح

أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، أن بلادها كدولة محايدة لا تسلم أسلحة إلى أوكرانيا ولكن بعد انتهاء الحرب يمكن للجيش النمساوي أن يساعد هناك في إعادة البناء.

وقالت الوزيرة تانر في تصريحات لها اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى أوكرانيا مؤخرا كانت عملاً تضامنيًا وقوة رمزية عظيمة خاصة أنها تجيء بعد فترة وجيزة من بداية الولاية الثانية للرئيس ألكسندر فان دير بيلين.

وأوضحت الوزيرة كلوديا تانر أن النمسا بلد محايد ومع ذلك فإن الحياد العسكري لا يعني أننا محايدون من حيث المواقف وسنظل متضامنين مع أوكرانيا.