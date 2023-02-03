 وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح - بوابة الشروق
الجمعة 3 فبراير 2023 9:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح

وزيرة الدفاع النمساوية
وزيرة الدفاع النمساوية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 8:24 م

أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، أن بلادها كدولة محايدة لا تسلم أسلحة إلى أوكرانيا ولكن بعد انتهاء الحرب يمكن للجيش النمساوي أن يساعد هناك في إعادة البناء.

وقالت الوزيرة تانر في تصريحات لها اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى أوكرانيا مؤخرا كانت عملاً تضامنيًا وقوة رمزية عظيمة خاصة أنها تجيء بعد فترة وجيزة من بداية الولاية الثانية للرئيس ألكسندر فان دير بيلين.

وأوضحت الوزيرة كلوديا تانر أن النمسا بلد محايد ومع ذلك فإن الحياد العسكري لا يعني أننا محايدون من حيث المواقف وسنظل متضامنين مع أوكرانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك