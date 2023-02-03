مكتبة مصر العامة في دمياط تنظم ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال إجازة نصف العام

أعلنت مكتبة مصر العامة في مدينة دمياط، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والكشفية، خلال اجازة نصف العام، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح أكرم فياض مدير مكتبات مصر العامة بدمياط، أن من أبرز الأنشطة، مهرجان "ريشة فنان" الذي نقدمه للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع كلية فنون تطبيقية ومديرية التربية والتعليم، قدم خلالها مدربين متخصصين من الكلية برنامج تدريبي أكاديمي متكامل للموهوبين.

ويستمر التدريب حتى الأسبوع القادم، بعد أن تم تخصيص الثلاث أيام الأول من الأسبوع لطلاب المرحلة الابتدائية والثلاثة ايام الأخيرة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

أيضا نظمت المكتبة دورة التوجه والحركة للمكفوفين، وتضمَن حزمة تدريبية على آلية استخدام العصا البيضاء، للتنقل في الشوارع من خلال معرفة اتجاهات الطرق وتقدير سرعة السيارات، وكيفية التعامل مع أى عائق بالطريق، هذا إلى جانب تنظيم يوم كشفي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك لتعزيز آليات التواصل بين طلاب المحافظتين، وتضمن اليوم ألعاب وفعاليات كشفية متنوعة، أعقبها زيارة لدار ابن لقمان بالمنصورة، وعرض فيلم عن أهمية التعاون وتنظيم أنشطة للتلوين والطين الأسواني وتعليم الرماية وأخيرا جولة نيلية.

وأضاف فياض أن المكتبة احتضنت معرضا لبيع الكتب المستعملة، وكتب الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي يستمر حتى نهاية اجازة نصف العام، هذا إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية متنوعة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، يتم تنظيم ندوات دينية وتوعوية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لأعضاء نادي الوفاء المسنين بالمكتبة بمدينة دمياط.

وأشار "فياض" إلى استمرار الأنشطة الثقافية والفنية بمكتبتى مصر العامة في مدينتى عزبة البرج ودمياط الجديدة، وتستهدف الطلاب بالمراحل العمرية المختلفة خلال إجازة نصف العام.