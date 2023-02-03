تجديد حبس نجل مطرب شهير بواقعة قتل طفل بحادث في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، مساء الخميس، تجديد حبس "إ.إ.ال.د"، نجل فنان سكندري شهير، 15 يومًا إحتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفل يدعى "عمر.م.أ" يبلغ من العمر 9 أعوام، خطأ، وقيادته سيارة تحت تأثير المخدرات وبرعونة فائقة، وإصابة والدته وتدعى "مروة.و" وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ جراء اصطدام سياراته بالسيارة التي كانوا يستقلونها من الخلف، جراء سيره بسرعة زائدة في منطقة سيدي جابر.

وجاء قرار تجديد الحبس، في القضية التي حملت رقم 3387 لسنه 2023 جنح سيدي جابر عقب إثبات تقرير تحليل للمتهم، وتوقيع الكشف الطبي عليه، أنه كان يقود سيارته تحت تأثير تعاطي الخمور، وأنه كان يقود سيارته بسرعة جنونية ورعونة كبيرة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتقرير الفني الخاص بمعاينة آثار الحادث، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بجثة الطفل، وتقرير مشاهدة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود العيان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير في شارع المشير، وأسفر عن مصرع وإصابة شخصين.

وبانتقال شرطة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي انحراف سيارة ملاكي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، مما أدى إلى تصادمها بالسيارة الأخرى، وأدى ذلك إلى وقوع الحادث وتعطل الحركة المرورية.

وجاء بأقوال شهود العيان أن الحادث نتج عن السرعة لقائد السيارة المتسببة في الحادث، حيث صدم السيارة التي كانت تستقلها الأسرة أثناء ذهابها للطبيب بنجلها الأصغر من الخلف، ونتج عنه مصرع الطفل في الحال، متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الرأس طوله 3 سنتيمتر من الخلف، وقطع بالوجه، واليدين، ونزيف من الأذنين، حيث كان يجلس في المقعد الخلفي، وإصابة والدته.

وجرى ضبط قائد السيارة المتسببة في الواقعة، والتحفظ على السيارتين بمعرفة شرطة المرور، ونقل جثة الطفل إلى مشرحة كوم الدكة، والأم المصابة إلى المستشفى لاسعافها، وذلك بعد رفع أثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.