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أشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك السابق، بمواطنه جوزيه جوميز الذي تولى المهمة الفنية للقلعة البيضاء في الفترة القادمة.

وأعلن نادي الزمالك، أمس الجمعة، التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة فريقه لمدة موسم ونصف.

وعلق فيريرا على منشور نادي الزمالك الرسمي للإعلان عن الصفقة بمنصة انستجرام بقوله: "أتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد ونادي الزمالك وجماهيره".

وأضاف: "جوميز مدرب جيد يمكنكم الوثوق به جميعًا فقط أعطوه كل الدعم".

البرتغالي جوسفالدو فيريرا هو من قام بترشيح جوزيه جوميز لمسؤولي الأبيض لتدريب الفريق.

وكان صاحب الـ 53 عامًا قد وصل يوم أمس الخميس لتوقيع عقود تدريب الفريق وإتمام كل الإجراءات.ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون لجوزيه جوميز مدربًا مساعدًا ومعدًا بدنيًا ومدرب حراس مرمى.