الخارجية العراقية تسلم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

جددت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم السبت، رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأمركية في بغداد ديفيد بيركر".

وأضاف البيان، أن "رئيس دائرة أمريكا دياري أحمد مجيد، سلم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال المؤقت تضمنت رفض العراق واستنكاره للعدوان الأمريكي الذي استهدف قوات أمنية عراقية فضلاً عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والذي أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بينهم مدنيون إضافة إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".

وأشار البيان، إلى أن "العراق أكد مجدداً رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة؛ إذ إن بلدنا ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين وستبذل الحكومة كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية لحماية أرضنا ومُدننا وأرواح أبنائنا من المدنيين وقوات الأمن بصنوفها المختلفة".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اعتزامها استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.

وأعلن الحشد الشعبي، اليوم، مقتل 16 وإصابة 36 آخرين جراء العدوان الأمريكي، مشيرا إلى أن "البحث لا يزال جارياً عن جثامين عدد من المفقودين".

وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان صحفي اليوم، إن "الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية، وتعدٍّ على أجهزته الأمنية الرسمية، كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم، وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة "جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه".