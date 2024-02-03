جنايات طنطا تؤجل محاكمة سيدة وزوجها قتلا والد طليقته لندب محامى للمتهمين

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قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل، جلسة محاكمة سيدة وزوجها لاتهامهما بإنهاء حياة والد طليقة الأخير بواسطة أداة حادة أثناء سيره بطريق العام بشوارع بسيون إثر خلافات سابقة إلى جلسة بعد غد الاثنين لحين ندب محامي للمتهمين.

وكان رئيس نيابة مركز بسيون قد قرر تجديد حبس سيدة وزوجها لاتهامهما بالاعتداء والتخلص من حياة عجوز مسن "والد طليقته" بنحر رقبته وطعنه طعنات غادرة بواسطة أداة حادة أثناء سيره بالطريق العام 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول جثة المدعو "محمد الحداد" 54 سنة عامل مصاب بطعنات وجروح قطعية وسطحية بالرقبة وأماكن متفرقة من جسده جثة هامدة إلى مشرحة مستشفي بسيون المركزي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم ضبط الجناة مرتكبي الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية أن مرتكبي الواقعة شاب وزوجته انتقاما من المجني عليه بسبب نفقة ابنته "طليقة الشاب الأولى" بسبب تراكم الأحكام الشرعية للنفقة الخاصة بها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته وتجديد حبس المتهمين.