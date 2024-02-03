كيربي: استخدام 125 قذيفة موجهة بدقة في الضربات الأمريكية لسوريا والعراق

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين في مكالمة هاتفية أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، إن وزارة الدفاع في المراحل الأولى لتقييم أضرار الضربات على سوريا والعراق، مردفا: "لكن نعتقد أن الضربات كانت ناجحة".



وأضاف كيربي، أن الضربات وقعت في غضون 30 دقيقة واستخدمت أكثر من 125 قذيفة موجهة بدقة. ومن بين إجمالي مواقع الهجمات السبعة، ثلاثة كانت في العراق وأربعة في سوريا، حسب شبكة "إيه.بي.سي" نيوز الأمريكية، اليوم السبت.



وتابع كيربي أن "المنشآت، التي تم استهدافها شملت مراكز قيادة وسيطرة ومراكز استخباراتية ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات بدون طيار ومنشآت سلسلة إمداد الذخيرة اللوجستية".



ولفت كيربي، إلى اختيار الأهداف لتجنب وقوع إصابات في صفوف مدنيين،



وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الضربات لعدة أيام.



وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، رئيس هيئة الأركان العامة في المكالمة الهاتفية أيضا أن "المؤشرات الأولى تشير إلى أننا ضربنا تحديدا ما أردنا ضربه، بعدد من الانفجارات الثانوية".



وكان الجيش الأمريكي قد أعلن مساء أمس الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان "نفذت طائرات أمريكية سلسلة من الضربات الجوية على مواقع بطول 130 كيلومترا من مدينة دير الزور بطول الحدود السورية العراقية".