وفاة المؤرخ المسرحي عمرو دوارة

توفى صباح اليوم المؤرخ والمخرج المسرحي عمرو دوارة، والذي يُعد أحد أبرز المبدعين في مجال المسرح المصري والعربي، حيث كرّس مسيرته للتوثيق والدراسة والنقد المسرحي، إلى جانب إخراجه للعديد من العروض المسرحية، وترك بصمة واضحة في الحياة الثقافية والفنية من خلال مؤلفاته ومشاركاته العديدة في المهرجانات والفعاليات.

وكان أعلن خبر الوفاة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وداعًا د. عمرو دوارة".

كما نعته الكاتبة رشا عبد المنعم عبر حسابي الرسمي بفيسبوك وكتبت: "خبر حزين جدا وخسارة حقيقية للمسرح المصرى.. وداعا دكتور عمرو دوارة حارس الذاكرة المسرحية".