قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه «بتوجيه منه ضربت القوات الأمريكية أهدافًا في منشآت بالعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة قوات بلاده».

وأضاف بايدن، في بيان: «الرد الأمريكي بدأ، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها، ليعلم كل من قد يسعى لإلحاق الأذى بنا أننا سنرد»، وفق وكالة الأناضول.

وجاء في البيان: «الأحد الماضي، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن بطائرة بدون طيار أطلقتها الميلشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، وفي وقت سابق من (الجمعة)، حضرت مراسم العودة الكريمة لرفات الأمريكيين الشجعان في قاعدة دوفر الجوية، وتحدثت مع عائلاتهم».

وبالتزامن مع الضربات الأمريكية الانتقامية، انضم بايدن، إلى العائلات المكلومة في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، ليشهد عودة رفات الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الأردن.

ورافق بايدن، عقيلته جيل، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو. براون، حسب «إيه بي سي نيوز».

وأوضح الرئيس الأمريكي، وفق البيان، أن بلاده لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط، أو في أي مكان آخر في العالم، وقال: «ليعلم كل من يسعى إلى إلحاق الأذى بنا ما يلي: إذا قمت بإيذاء أمريكي، فسنرد».

وفي معرض تعليقه على الضربات الأمريكية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان: «بناءً على توجيهات الرئيس بايدن شنت قواتنا ضربات على 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا».

واستعمل أوستن، بعض التعابير التي جاءت في بيان بايدن، قائلًا: «هذه بداية ردنا، ولا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط، أو في أي مكان آخر، لكننا لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا».

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.