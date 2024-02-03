وكيل صحة الفيوم يحيل عددا من أطباء مستشفى الرمد للتحقيق

أحال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عددا من أطباء مستشفى الرمد للتحقيق، وذلك لتقصيرهم في العمل خلال جولته المفاجئة لعدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل بها.

كان وكيل وزارة الصحة بالفيوم أجرى جولة مفاجئة على عدد من المستشفيات منها الرمد والتأمين الصحي والحميات، حيث أحال بعض أطباء الرمد للتحقيق، بعدما رصد توقيعهم في سجل الانصراف قبل انتهاء الموعد الرسمي للعمل، وكلف مدير الطب العلاجى بعمل خطة لانتداب عدد من الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين للمستشفيات المركزية وذلك بصورة دورية.

كما لاحظ خلال تفقده عيادة الأسنان بمستشفى الرمد عدم وجود أطباء أسنان فقرر تشكيل لجنة برئاسة مديرة إدارة الأسنان لفحص أعمال العيادة وإعادة توزيع القوى الزائدة عن حاجة العمل.

وتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والكلى الصناعي والمعامل والعمليات والحضانات والأطفال بمستشفى التأمين الصحي واستمع إلى شرح من مدير المستشفى للخدمات الموجودة والأقسام المستحدثة مثل القسطرة و السكتة الدماغية.

كما تفقد قسم الاستقبال بمستشفى الحميات ولاحظ وجود بعض السلبيات وأمر تفاديها فورا، ثم اطمئن على مخزون الأكسجين فى قسم الاستقبال ثم تفقد قسم العناية واستمع الى شكوى مدير المستشفى بنقص اطباء العناية وأمر بالتواصل مع مدير ادارة الطب العلاجى لتوفير الأطباء كما تفقد قسم الكلى الصناعى وأكد حاجة القسم الى اطباء فامر بمخاطبة مدير العلاجى لتوفير الأطباء.