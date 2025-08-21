 محكمة استئناف في نيويورك تلغي عقوبة الاحتيال المدني ضد ترامب - بوابة الشروق
الخميس 21 أغسطس 2025 8:29 م القاهرة
محكمة استئناف في نيويورك تلغي عقوبة الاحتيال المدني ضد ترامب

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 6:29 م | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 6:29 م

قضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، بإلغاء عقوبة الاحتيال المدني الضخمة ضد الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب.

وأصدرت لجنة مشكلة من خمسة قضاة اليوم الخميس، حكمها في الدعوى التي رفعتها ولاية نيويورك واتهمت فيها ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي ، بالمبالغة في تقدير ثروته.

وجاء القرار بعد سبعة أشهر من عودة الرئيس  الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وغيّر القرار الصادر اليوم، عن محكمة استئناف في المستوى المتوسط لولاية نيويورك، حكماً كان من شأنه أن يكلف ترامب أكثر من 515 مليون دولار ويهز إمبراطوريته العقارية.


