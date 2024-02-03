تعليم الغربية تفوز بالمركز الأول لأفضل وحدة مدرسية لمدرسة السنطة الفندقية

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اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر بتكريم أفضل الوحدات المدرسية في تيسير الانتقال الي سوق العمل، حيث حصدت مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، المركز الأول، وحصدت مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة العسكرية علي المركز الثاني.

جاء ذلك بالإضافة إلى الكأس الذهبي والمركز الأول في مكون ريادة الأعمال والابتكار على مستوى الوحدات الفرعية بالمدارس الخمس عشر نطاق عمل المشروع، وقدم وكيل الوزارة الشكر لكل من الإدارة المركزية للتعليم الفني ولمشروع قوى عاملة مصر.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني وبمشاركة العديدمن وكلاءالوزارة بالمحافظات.

وهنأ حسن المدارس الفائزة وهي: مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، ومدرسة السنطة الصناعية، ومدرسة الشين الصناعية بنات، ومدرسة المحلة التجارية بنات ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة، متمنيا للجميع دوام النجاح التوفيق والتقدم.