الشرطة الهولندية تحتجز 1000 ناشط مناخ في لاهاي

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قالت الشرطة في لاهاي، إنها احتجزت نحو 1000 ناشط مناخ، اليوم السبت، لإغلاقهم طريقًا سريعًا رئيسيًا مجددًا.

وأغلقت حركة "إكستنكشن ريبيليون"، أو (تمرد ضد الانقراض) المعنية بالمناخ طريق "إيه 12" في لاهاي عشرات المرات العام الماضي للمطالبة بإلغاء هولندا لكل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

وذكرت قناة "إن أو إس" الهولندية العامة، أن فض الاحتجاج، الذي حظره عمدة المدينة، تأخر لأن بعض المتظاهرين لصقوا أنفسهم بالطريق.

وقالت سلطات المدينة إنه سيتم تنظيف الطريق السريع ثم إعادة فتحه.

ويعتزم وزير الطاقة روب يتين تقديم مقترحات بعد نحو أسبوع للحكومة المستقبلية بشأن خفض دعم الوقود الأحفوري.

وصوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الهولندي في أكتوبر لصالح خفض الدعم الحكومي للوقود الأحفوري ودعت الحكومة إلى تقديم مقترحات محددة قبل نهاية 2023.

وطلب جيتن من نشطاء المناخ أمس الجمعة "الصبر لأيام قلائل".