 الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند والمنقذين مجهول منذ 110 ساعات - بوابة الشروق
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الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند والمنقذين مجهول منذ 110 ساعات

وكالات
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 10:57 ص

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، رغم مرور أكثر من 110 ساعات عن الحدث.

وذكرت الجمعية، في بيان نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويوم الاثنين، خرج طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

وقال عدد من طواقم الجمعية، الثلاثاء، في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس" (تويتر)، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).

كما أعلنت الجمعية، الثلاثاء، مقتل الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".


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