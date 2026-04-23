وزير الخارجية الإيراني: ساحة المعركة والدبلوماسية جبهتان منسقتان بالكامل في نفس الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن فشل عمليات القتل الإرهابية الإسرائيلية يتجلى في كيفية استمرار مؤسسات الدولة الإيرانية في العمل بوحدة وهدف وانضباط.

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»، أن ساحة المعركة والدبلوماسية «جبهتان منسقتان بالكامل في نفس حرب»، مشددا أن «الإيرانيين جميعا متحدون، أكثر من أي وقت مضى»

The failure of Israel's terrorist killings is reflected in how Iran's state institutions continue to act with unity, purpose, and discipline.



The battlefield and diplomacy are fully coordinated fronts in the same war.



Iranians are all united, more than ever before. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 23, 2026

وفي أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الخلافات في إيران، نشر أعضاء الحكومة الإيرانية رسالة موحدة ومشتركة على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وردوا على التصريحات الأمريكية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: «لا يوجد في إيران «متطرفون ومعتدلون بل كلنا إيرانيون وثوريون وبوحدة الأمة والدولة الراسخة، وطاعتنا للمرشد الأعلى، سنجعل المعتدي يندم، إله واحد، أمة واحدة، قائد واحد، طريق واحد؛ النصر لإيران أغلى من الحياة».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي إلى وجود تشاؤم بشأن نجاح المحادثات بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.