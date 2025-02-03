طبيب الأهلي يوضح تطورات حالة بن شرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تطورات حالة المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، المنضم حديثا للقلعة الحمراء خلال شهر يناير الماضي

وقال جاب الله بعد مشاركة بن شرقي في مران الأهلي اليوم الإثنين، إن اللاعب المغربي سيواصل تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وأشار بن شرقي إلى أنه تعرض لإصابة خفيفة في العضلة الأمامية مع فريقه السابق الريان القطري، موضحا أنها تستلزم برنامجا علاجيا مدته 10 أيام.

وانضم اللاعب المغربي لصفوف الأهلي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه بنادي الريان القطري، ووقع عقدا مع الأهلي ينتهي في صيف 2027.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري.