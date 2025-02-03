مواطنون صينيون بكراتشي يسحبون شكواهم بالتحرش بعد التعهد بالتحقيق في مزاعمهم

قام ستة مواطنون صينيون يديرون أعمالا في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان، بسحب شكواهم بالتحرش التي تقدموا بها ضد الشرطة، بعد أن قالت السلطات الإقليمية إنها ستحقق في تلك المزاعم، بحسب ما قاله محامي الدفاع، اليوم الاثنين.

وكان الرجال قد توجهوا إلى محكمة في كراتشي، حيث قالوا إنهم استثمروا مبلغا كبيرا من المال في أكبر مدينة بباكستان، إلا أن حركتهم مقيدة من جانب الشرطة بذريعة الأمن، مما أثر على أعمالهم.

وقالت الحكومة الإقليمية في إقليم السند بجنوب باكستان، إنها تحقق في الشكوى، ولكنها أضافت أنه كان يتعين تقديم أي شكوى إلى الحكومة من خلال السفارة الصينية، بدلا من تقديم التماس إلى المحكمة.

جدير بالذكر أن باكستان تستضيف آلاف العمال الصينيين، في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تقوم ببناء مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتم إنشاء العديد من الشركات الصينية في أنحاء البلاد.