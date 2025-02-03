كولر لـ بن شرقي: أنا تحت أمرك

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كشف المهاجم المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف الأهلي كواليس من لقاء سريع جمعه بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

صرح بن شرقي عبر قناة الأهلي "نعم التقيت بالمدرب كولر، ودار بيننا كلام عادي، وقال لي مرحبا بك، لنعمل سويا ونفوز بالألقاب".

وأضاف أيضا "لقد قال لس كولر أيضا أنا موجود، وإذا احتجت شيئا، أنا موجود وتحت أمرك".

وانضم أشرف بن شرقي لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادما من الريان القطري بصفقة انتقال حر.

ووقع بن شرقي عقدا مع الأهلي مدته موسمين ونصف، ينتهي في صيف 2027.

وكان كولر قال في المؤتمر الصحفي عقب فوز الأهلي على مودرن سبورت بنتيجة 3-1 مساء الأحد، إنه يتمنى تعافي أشرف بن شرقي من إصابته العضلية ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في أسرع وقت ممكن.