جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا في بلدة يارون في جنوب لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، تفجيرا في بلدة يارون في جنوب لبنان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفجيرا هائلا في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان أحدث دويا كبيرا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على إحراق العديد من المنازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين في جنوب لبنان.

يذكر أنه كان أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.