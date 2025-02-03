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أعلنت الحماية المدنية في تونس عن إسعاف ثلاثة أشخاص أصيبوا بحالة فزع إثر هزة أرضية شهدتها ولاية سيدي بوزيد بوسط تونس، بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وسجلت محطات رصد الزلازل في تونس الهزة الأرضية عند الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة و45 دقيقة بتوقيت جرينيتش) في شرق مدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد.

وشعر المواطنون في المدينة بالهزة الأرضية، وأصيب ثلاثة أشخاص بحالة فزع، بحسب ما ذكرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في سيدي بوزيد.

ولم يتم تسجيل أضرار مادية، وفق التحاليل الأولية الصادرة عن معهد الرصد الجوي.

وعاينت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تصدعات وشقوق في جدران بعض البنايات في الجهة من بينها مسجدان ومعهد للتعليم ومصنع.