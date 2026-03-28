الحوثيون: التدخل العسكري المباشر حق مشروع لمواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

قالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، مساء السبت، إن التدخل العسكري المباشر "حق مشروع لمواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي تتعرض له إيران، وفلسطين وغزة والعراق ولبنان".

واعتبرت الوزارة, في بيان لها، أن ما وصفته بـ "العدوان الأمريكي الإسرائيلي يأتي تنفيذاً للمخطط الصهيوني الذي يهدد الأمة ويسعى لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد".

وأشارت إلى أن موقف الحوثيين "ينطلق من المسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه الأمة الإسلامية، وفي إطار الحرص على وقف العدوان الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي وممرات التجارة الدولية".

وشدد البيان، على ضرورة "تصدي كافة الدول الإسلامية لهذا العدوان وإفشال المخطط الصهيوني الذي يستهدف الجميع، وأن العمليات العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي فقط ولا تستهدف أي دولة مالم تنخرط في هذا العدوان".

وجاء هذا البيان، بعد ساعات من إعلان الجماعة المتحالفة مع إيران، استهداف جنوب إسرائيل، بدفعة من الصواريخ البالستية، وهي أول عملية ينفذها الحوثيون منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.