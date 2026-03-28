الكويت تعلن حصيلة الأضرار بهجوم المسيرات على مطار العاصمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، تعرض مطار الكويت تعرّض لعدة هجمات بطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عبدالله الراجحي، في بيان: «مطار الكويت الدولي تعرّض لعدة هجمات بطائرات مسيّرة من قبل الإعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، الذي استهدف دولة الكويت ومرافقها الحيوية».

وأضاف أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تقتصر الخسائر على أضرار مادية.

وأكد أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورًا التعامل مع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الوضع بشكل شامل، والعمل على ضمان سلامة العمليات واستعادة الجاهزية التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وبحسب البيان، شددت هيئة الطيران المدني على حرصها الكامل واستمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.