جولدمان ساكس: الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون لها تأثير محدود على أسعار النفط والغاز

قال بنك جولدمان ساكس، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين من المرجح أن يكون لها تأثير محدود في الأمد القريب على أسعار النفط والغاز العالمية، بحسب مذكرة صادرة عن البنك أمس نقلتها وكالة رويترز.

قال البنك إن الانخفاض المحتمل في واردات الغاز الطبيعي الأمريكي من كندا بسبب الرسوم الجمركية صغير للغاية بحيث لا يؤدي إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي على نحو كبير.

وقفزت أسعار النفط والغاز خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية في مطلع الأسبوع على كندا والمكسيك والصين.

صعد خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2 % أو 1.44 دولار إلى 73.97 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى في أسبوع عن 75.18 دولار في وقتٍ سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 % أو ما يعادل 62 سنتاً إلى 77.34 دولار للبرميل.

وتشمل الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، ضريبة بنسبة 25 %على معظم السلع من المكسيك وكندا، ورسوم بنسبة 10 % على واردات الطاقة من كندا، ورسوم بنسبة 10 % على الواردات الصينية.

وقال البنك إنه من المتوقع أن يتحمل منتجو النفط الكنديون في نهاية المطاف الجانب الأكبر من عبء الرسوم الجمركية مع خصم أكبر من المعتاد يتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل على الخام الكندي نظرا لمحدودية الأسواق البديلة للتصدير، مع تحمل المستهلكين الأمريكيين للمنتجات المكررة العبء المتبقي الذي يتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل".

وبحسب المذكرة، سيتم إعادة توجيه واردات النفط المنقولة بحرا من كندا والمكسيك إلى أسواق أخرى، مع استبدال الولايات المتحدة لتلك الإمدادات بالنفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأمريكا اللاتينية والمنتجات المكررة من أوروبا.

وأبقى البنك الاستثماري على توقعاته لأسعار النفط لعام 2025-2026 دون تغيير، متوقعا تأثيرا ضئيلا على الأسعار في الأمد القريب بسبب استقرار إنتاج النفط العالمي والطلب عليه، فضلا عن الرسوم الجمركية على النفط الكندي التي تم الأخذ بها في الاعتبار بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لهذا العام وللعام المقبل إلى 78 دولارا (مقابل 76 دولارا سابقا) و73 دولارا (من 71 دولارا) على التوالي.

وقال ترامب إنه سيتحدث مع زعماء كندا والمكسيك، اللتين أعلنتا عن فرض رسوم جمركية مضادة، لكنه قلل من التوقعات بأنهما ستغيران رأيه.

وفي مذكرة منفصلة، قال محللون في جولدمان ساكس إن الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا ستكون قصيرة الأجل.