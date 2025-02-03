في بداية حفل توزيع جوائز الجرامي الـ67، جذب جادين سميث، نجل النجم العالمي ويل سميث، الأنظار بإطلالته غير التقليدية على السجادة الحمراء، حيث اختار أن يضع نموذجا لبيت محروق فوق رأسه، ما أثار الكثير من النقاشات حول الرسالة التي أراد إيصالها. جادين سميث، هو فنان ومغني وممثل أمريكي، معروف بتقديمه أعمال فنية متميزة في مجال الموسيقى والتمثيل، كما أنه نشط في مجال قضايا حقوق الإنسان والفن التعبيري، وقد عرف بجانبه الفني الفريد وإطلالاته التي تحمل رسائل قوية.

حملت هذه الإطلالة رمزية خاصة لمدينة لوس أنجلوس التي تأثرت بشدة من حرائق الغابات الشهر الماضي، وتعتبر هذه الإطلالة تعبيرًا مباشرًا عن تدمير جزء من المدينة وتأثير تلك الكارثة على سكانها.

واختار جادين أن يعبر عن مشاعر التضامن مع لوس أنجلوس بعد الكارثة، حيث وضع قطعة فنية مستوحاة من دمار الحرائق بشكل غير تقليدي فوق رأسه.

رغم آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.