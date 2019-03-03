سول وواشنطن تجريان تدريب «دونج-مينج» البديل لـ«العزم الرئيسي» غدا الاثنين

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة -اليوم الأحد- عن إطلاقهما للتدريب العسكري المشترك الجديد "دونج-مينج" لتحل محل تدريبات فصل الربيع "العزم الرئيسي".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - عن هيئة الأركان المشتركة بسول وقيادة القوات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة -أنه سيتم إطلاق تدريب "مركز القيادة" العسكري والذي سيستغرق 9 أيام اعتبارا من غد الاثنين ، أي بعد يومين فقط من إصدار قائدي جيشي الحليفين قرارا بإنهاء المناورات العسكرية "العزم الرئيسي" و"فرخ النسر" لدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت القيادات في تصريح صحفي مشترك: "إنه تم تعديل تدريب "دونج-مينج" والذي يعني حليف باللغة الكورية، عما كانت عليه تدريبات "العزم الرئيسي" و"فرخ النسر" والتي كانت تجرى في فصل الربيع في السابق، بحيث يتم فيه التركيز على الجوانب الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية للعمليات العسكرية الاعتيادية في شبه الجزيرة الكورية".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "بارك هان-كي" وقائد القوات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة الجنرال روبرت أبرامز إن التدريب المقبل مهم للجيوش المخضرمة للتدريب والحفاظ على استعداداتها العسكرية الأساسية.

ومن المتوقع أن يقوم الحليفان باستبدال التدريب العسكري "فرخ النسر" بتدريب آخر أقل مستوى أو تدريب على مستوى الكتيبة على مدار العام، بعدما حل التدريب الجديد محل تدريب "العزم الرئيسي" على نحو فعال.