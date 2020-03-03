رئيس وزراء بريطانيا: من المحتمل أن تشهد البلاد تزايدا في حالات الإصابة بكورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "إنه من المحتمل أن تشهد البلاد تزايدا في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد".

وأضاف جونسون - خلال مؤتمر للكشف عن خطة عمل الحكومة في حال تفشي الفيروس بشكل واسع، حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء - "بالنسبة للغالبية العظمى سيكون المرض خفيفا ويتعافون منه بشكل كامل وسريع".

وحول احتمال التفشي الواسع للفيروس في البلاد، قال جونسون "إن خدمات الصحة بالبلاد قادرة على التعامل مع كم هائل من الضغط، حيث أن نشر قوات الجيش لدعم الشرطة عند الحاجة هو السيناريو المعقول في حال تطورت الأمور في الاتجاه الأسوأ".. معتبرا أن الأزمة الحالية هي تحد وطني، وأن بلاده لديها القدرة على تخطيه، وأن الحكومة تنفذ إعدادات مع الشركات التجارية لضمان حصولها على الحماية اللازمة.

كما أعرب جونسون عن عدم اعتقاده بضرورة إغلاق المدارس حاليا، مرجعًا القرار في ذلك إلى سلطات الصحة.

ونصت الخطة الحكومة البريطانية على أنه في حال تفشي الفيروس بشكل كبير وخسارة الشرطة لعدد كبير من أفرادها، فإن دورها سيقتصر على التعامل مع الجرائم الكبرى، كما ستوفر وزارة الدفاع الدعم اللازم.. كما سيتم توفير كميات كبيرة من اللوازم الطبية وسيمكن إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة لإتاحة أسرة بالمستشفيات، إضافة إلى تكثيف التواصل مع البرلمان والإعلام والعامة.

وتشمل الخطة الاحتياطية أيضا احتمال إغلاق المدارس والعمل من المنزل وتقليل عدد التجمعات الكبيرة.. ولم تحدد الحكومة حجم الخسائر التي قد تحدث للأنشطة التجارية، إلا أنها أكدت أن خمس قوة العمل قد تغيب في حال وصل الفيروس لذروة التفشي.