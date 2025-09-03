ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يستعرضان مستجدات الأحداث في فلسطين

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستجدات الأحداث في فلسطين، خلال لقائه في الرياض اليوم الاربعاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين".

ومن جانبها اعلنت وكالة الانباء الإماراتية "وام" ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بحث مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين.

كما تناولا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خاصة المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة تجاه تداعياتها الأمنية والإنسانية، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها وفقا لـ"واس".

وأقام الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء تكريما لرئيس الدولة والوفد المرافق.

وقد غادر رئيس الدولة الإماراتي الرياض حيث كان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.