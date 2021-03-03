لقاء الخميسي عن عبدالمنصف: التنمر على أوسا موجود من 16 سنة

علقت الفنانة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حاليًا والزمالك سابقًا، على التنمر الذي تعرض له مؤخرًا.

قالت الخميسي في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم الثلاثاء: "التنمر على أوسا موجود منذ 16 عامًا من يوم ماعرفته ولم يكن وقتها متاحاً منصات للسوشيال ميديا بس كنا بنسمعه وقتها في الملعب أو عبر رسائل نصية لكن مع مرور الوقت وعندما ترك زوجي نادي الزمالك وبدانا نشتغل في حالة من الهدوء بعد انتهاء التوتر الذي كان يعيق الانجاز".

تابعت: "مع الوقت التنمر انتقل إلى منصات السوشيال ميديا في كل حتة وعلانية وهو دلوقتي عنده أولاده وعنده عيلته وهو راجل هادي بطبعه أقوى من أنه يرد وكان دائماً يقول لي أنا مش مهتم، كبري دماغك وأقفلي ودنك وأنا مش متضايق، بس أنا الصراحة مش بقدر أسكت".

واصلت: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة وإذا كنت أنت كمتنمر كاره، فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم ".

أضافت الخميسي: "أوسا كان بيتعرض للشتايم في الملعب وكنت بسمعهم ومع ذلك كمل، وأعتقد أوسا لما راح وادي دجلة شهد حالة من الهدوء والاحترام من قبل الإدارة والمدربين الأجانب ولازم تشوفوا الفيديوهات اللي عاملينها المدربين ليه إدوله الثقة وأن يبقى في الوضع الراهن وهو رجل صاحب تحدي لايفرق معه العمر ولا الاقاويل".





