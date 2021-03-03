نائبة: الأكاديمية الوطنية للتدريب ساهمت في تحقيق حلم تمكين الشباب

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب ساهمت في تحقيق حلم تمكين الشباب، الذي شهدت عليه التنسيقية والمجلس ككل خلال الفترة الماضية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار التاسعة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الثلاثاء، أن استعراض الأكاديمية اليوم لمس واقع ومستقبل مصر، تماشيًا مع الخطة المطروحة لمستقبل الأكاديمية ومستهدفاتها.

وأكدت أن كل من لديه القدرة له الحق في الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفة أن استدامة عمل الأكاديمية يستوجب وجود قانون ينظم عملها، لذا عرضت التنسيقية قانون متكامل في هذا الشأن.

واستعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، مشوارهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، لقانون الأكاديمية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية.