يوسف أيمن في قائمة قطر لمعسكر النمسا

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر، اليوم الأربعاء، قائمة مكونة من 30 لاعبا لخوض المعسكر الإعدادي الذي سيقام في النمسا خلال الفترة من 11 حتى 27 يوليو الجاري، استعدادا للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات منتخب قطر لخوض التصفيات التكميلية، بعدما أنهى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية في المركز الرابع ضمن مجموعته.

وتضم القائمة كلا من، شهاب الليثي، صلاح زكريا، مروان شريف، مشعل برشم، أحمد الجانحي، أحمد الراوي، أحمد سهيل، أحمد فتحي، أكرم عفيف، إسماعيل محمد، إدمیلسون جونيور، المعز علي، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، جاسم جابر، حسن الهيدوس، حازم أحمد، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عبد الله اليزيدي، عبد الله يوسف، جيليرمي توريس، كريم بوضياف، محمد مناعي، محمد مونتاري، مصطفى طارق، همام الأمين، يوسف أيمن، ويوسف عبد الرزاق.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري خلال المعسكر مباراتين وديتين في إطار التحضير للمرحلة الحاسمة من التصفيات.

وأعلن الاتحاد القطري مؤخرا عودة قائد المنتخب السابق حسن الهيدوس إلى صفوف المنتخب الوطني، وذلك بطلب مباشر من المدرب لوبيتيجي، بعد تجديد عقده مؤخرا مع نادي السد بطل دوري نجوم قطر.

وكان الهيدوس قد أعلن اعتزال اللعب الدولي في مارس 2024 بعد مسيرة طويلة مع المنتخبات الوطنية.

وكانت اللجنة المنظمة للتصفيات قد أكدت أن السعودية وقطر ستستضيفان مباريات الملحق الآسيوي الذي سيجمع ستة منتخبات هي، قطر، السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، وإندونيسيا، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

في المقابل، يلتقي وصيفا المجموعتين في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، ويتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي، لاستكمال المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.