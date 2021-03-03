المستشفيات في التشيك تسجل رقما قياسيا لمرضى كوفيد-19

سجلت المستشفيات في جمهورية التشيك رقما قياسيا لمرضى كوفيد-19، طبقا لبيانات اليوم الأربعاء.

وذكرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة، أن 8162 شخصا، يتم علاجهم كمرضى مقيمين، وهو أعلى رقم منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن بينهم، أكثر من 1660 حالة خطيرة بشكل خاص، تتطلب أجهزة تنفس صناعي.

وفي منطقة "باردوبيس" الإدارية شرق "بوهيميا"، تم تفعيل خطة طوارئ نظرا لأن الطاقات الاستيعابية للمستشفيات بلغت حدها الأقصى.

وسجلت السلطات 16 ألفا و642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم الأربعاء، وخلال الأيام السبعة الماضية، أصيب أكثر من 780 شخصا لكل مئة ألف من السكان، طبقا للحسابات بشأن الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، تم تسجيل حوالي 3ر1 مليون حالة إصابة مؤكدة و20 ألفا و941 حالة وفاة في البلاد، التي يبلغ تعدد سكانها أكثر من عشرة ملايين نسمة.