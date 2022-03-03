وكالة الطاقة الدولية: الاتحاد الأوروبي يستطيع خفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلث خلال عام

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يستطيع خفض وارداته من الغاز الطبيعي الروسي بمقدار الثلث خلال عام واحد من خلال زيادة وارداته من الدول الأخرى وتسريع وتيرة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

ونشرت الوكالة خطة من 10 نقاط، تشير فيها إلى أن جهود التخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي يمكن أن تتوافق مع طموح الاتحاد الأوروبي في التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر.

وتتضمن الخطة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء عدم توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز من روسيا، وزيادة كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية، واستخدام مضخات التدفئة كبديل لأنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "لا يجب أن يخدع أحد نفسه بعد الآن... استخدام روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا للتحرك بسرعة لكي تكون مستعدة لمواجهة قدر كبير من الغموض بشأن إمدادات الغاز الروسي خلال الشتاء المقبل".

وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في ظل المخاوف من احتمالات تعرض أوروبا لانقطاع إمدادات الغاز. ومن المقرر أن تطرح المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع المقبل إجراءات مقترحة بشأن كيفية التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي الذي يمثل حوالي 40% من وارداته من الغاز.