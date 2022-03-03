صادرت الجمارك الفرنسية، ليلة الأربعاء، اليخت "أموري فيرو"، مملوك لرئيس شركة "روسنفت" إيجور سيتشين، في ميناء لاسيوتات جنوب فرنسا، في إطار تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وذكرت إذاعة "فرانس.بلو" الفرنسية، أن ضباط بإدارة الجمارك الفرنسية، صادروا ليلة الأربعاء، اليخت "أموري فيرو" في ميناء لاسيوتات بإقليم "بوش إي رون"، بعد تفتيش دام عدة ساعات، موضحة أن ذلك اليخت مملوك لرئيس مجموعة "روسنفت"، إيجور سيتشين.

وأضافت أن "مصادرة ذلك اليخت تقع في نطاق إجراءات التجميد التي اتخذت ضد مالكه بموجب لائحة تنفيذية صادرة عن الاتحاد الأوروبي".

ووصل اليخت إلى لا سيوتات يوم الخميس، وكان من المقرر أن يبقى اليخت، البالغ طوله 86 مترا، هناك حتى مطلع شهر أبريل المقبل لإجراء إصلاحات.

وفي وقت التفتيش، كانت السفينة تتخذ الترتيبات للإبحار على وجه السرعة، دون استكمال العمل المخطط له.

وفي نهاية الفحص الجمركي، تبين أن هذه المحاولة لمغادرة المياه الإقليمية الفرنسية تشكل جريمة على أساس المادة 459 من قانون الجمارك، والتي تستهدف "أي شخص" ينتهك "الإجراءات المقيدة للعلاقات الاقتصادية والمالية"، لذلك تم الإعلان عن مصادرة اليخت.

من جانبه، أثنى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ووزير الحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت، على القرار قائلاً: "نشكر الجمارك على هذه المصادرة التي تمت في إطار تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".