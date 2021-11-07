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اليابان ترفع مستويات تحذيراتها للسفر إلى روسيا وبيلاروسيا


نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 6:19 م

اليابان ترفع مستويات تحذيراتها للسفر إلى روسيا وبيلاروسيا
رفعت اليابان مستوى تحذير السفر إلى روسيا وبيلاروسيا، بعد إعلانها فرض عقوبات على رجال أعمال في روسيا، والعملية العسكرية بأوكرانيا.

وقالت الخارجية اليابانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس، إن "اليابان رفعت اليوم تحذير السفر إلى بيلاروسيا إلى ثاني أعلى مستوى للتحذير".

وأضافت أن "وزارة الخارجية اليابانية أصدرت أيضًا ثالث أعلى مستوى استشاري من المستوى 2 على مقياسها المكون من أربع نقاط لمعظم روسيا بما في ذلك موسكو لمطالبة المواطنين اليابانيين بالامتناع عن السفر غير الضروري إلى المنطقة".

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