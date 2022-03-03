وصول الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي

وصل الوفد الأوكراني، اليوم الخميس، إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وأعلن، اليوم الخميس، مساعد رئيس روسيا، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.



وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: «كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر. هذه المعلومات غير صحيحة»، ونشرت وكالة أنباء «بيلتا» تسجيل تصريح ميدينسكي.



ولم يستبعد ميدينسكي بدء المفاوضات في الساعة 15:00 كما كان مقررًا، مؤكدًا أن أوكرانيا وعدت بأن تأتي مبكرة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث.



كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا، وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسكي.



واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.