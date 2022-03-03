مصرع 3 وإصابة 2 في حادث بطريق مصر أسيوط الغربي

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الغربي، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الغربي وأسفر الحادث عن مصر 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها عدة مرات أمام مدينة الفيوم الجديدة.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.