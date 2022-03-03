مستشار الرئيس الأوكراني: تدمير كامل للمراكز التاريخية في المدن الرئيسية للبلاد

قال مستشار بالمكتب الرئاسي الأوكراني، اليوم الخميس، إن بلاده بحاجة إلى ممرات إنسانية تدعمها هيئات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لكييف.

وكتب ميخايلو بودولاك على «تويتر»، صباح الخميس، أن «القرى والبلدات التي تتمركز فيها كتائب القوات الروسية تتحول فورا إلى أماكن للنهب والسرقة والقتل»، وذلك حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع: «نحن بحاجة إلى ممرات إنسانية، وغذاء، ودواء، وإسعاف، وإخلاء، نحن بحاجة إلى مساعدة نشطة من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني إلى حدوث «تدمير كامل للمراكز التاريخية في المدن الرئيسية في البلاد»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.