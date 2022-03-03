بايدن: فرض حظر سفر على أكثر من 50 رجل أعمال روسيًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيحظر السفر على أكثر من 50 رجل أعمال روسيًّا.

ونقلت وسائل إعلام عن بايدن قوله مساء الخميس، إنه تم فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال وشخصيات روسية جراء الحرب في أوكرانيا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنشاء خط اتصال مع الجيش الروسي لمنع الحوادث العسكرية والتصعيد.

وأفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤول أمريكي بأنّه تمّ الاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية على إقامة آلية لفض النزاع جراء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن آلية فض النزاع تديرها قيادة أوروبا في القوات الأمريكية مع وزارة الدفاع الروسية، وأشار إلى أنّ آلية فض النزاع تهدف لتلافي سوء التقدير والحوادث والتصعيد مع روسيا.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.