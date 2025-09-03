 استمرار جهود الإغاثة للوصول إلى القرى النائية بعد زلزال أفغانستان - بوابة الشروق
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 4:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

استمرار جهود الإغاثة للوصول إلى القرى النائية بعد زلزال أفغانستان

كونار(أفغانستان) - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 3:11 م

أعلنت وكالات الإغاثة الإنسانية، وجود تحديات شديدة في توصيل المساعدات إلى المناطق النائية الجبلية، بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال مدمر في ولاية كونار الأفغانية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، أن جهود الإغاثة مستمرة، لكن التضاريس الوعرة والبنية التحتية المتضررة جعلت العديد من القرى من الصعب الوصول إليها، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البرنامج، أن "العديد من المناطق المرتفعة مازالت معزولة، بدون طعام أو ماء أو مساعدات طبية"، مسلطا الضوء على الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني فوري.

وأعلنت حركة طالبان، عن حصيلة منقحة للقتلى بلغت 1411 قتيلا وهو ما يؤكد خطورة الكارثة وحجم الدعم الدولي المطلوب.

وحذر خبراء في المجال الإنساني، من أنه في غياب إمكانية الوصول العاجل والدعم اللوجستي المتزايد، يمكن أن يواجه آلاف السكان الضعفاء انعدام الأمن الغذائي المتفاقم وحالات طوارئ طبية والمزيد من النزوح.

وتنسق وكالات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة مع السلطات المحلية لتوسيع عمليات النقل الجوي والقوافل البرية، بهدف الوصول إلى المناطق الأكثر عزلة في الأيام المقبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك