صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 63 ألفا و746

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى 63 ألفا و746 شهيدا و161 ألفا و245 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في "التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي" بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63 ألفا و746 شهيدا و161 ألفا و245 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 113 شهيدا، و304 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (استئناف الإبادة) حتى اليوم بلغت 11 ألفا و615 شهيدا و49 ألفا و204 lصابة".

وعن الضحايا من منتظري المساعدات، بينت الوزارة أنه "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 33 شهيدا و141 اصابة".

وأشارت إلى أنه بذلك "يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و339 شهداء وأكثر من 17 ألفا و70 مصابا".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلاف منهم بين شهيد وجريح.

أما بالنسبة لضحايا سلاح التجويع الإسرائيلي، فأعلنت الوزارة أن "مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 حالات وفاة جديدة من بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

ولفتت إلى أنه بذلك "يرتفع العدد الإجمالي إلى 367 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا" جراء التجويع والحصار.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات محدودة من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.