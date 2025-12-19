 إصابة 9 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين في تايوان - بوابة الشروق
الجمعة 19 ديسمبر 2025
إصابة 9 أشخاص على الأقل في هجوم بسكين في تايوان

تايبيه (تايوان) (أ ب)
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 3:52 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 3:52 م

ذكرت محطات إذاعية محلية اليوم الجمعة، أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجوم بسكين في تايبيه، عاصمة تايوان.

وأضافت التقارير أن مشتبها به ألقى قنابل دخان على محطة مترو أنفاق رئيسية في تايبيه بالقرب من محطة قطارات رئيسية في المدينة.

ثم استقل المشتبه به مترو الأنفاق لمحطة واحدة وخرج من المحطة وألقى المزيد من قنابل الدخان على الشارع قبل أن يسحب سكينا ويطعن المارة، وفقا للقطات بثتها قناة (إي.بي.سي).

وتظهر الصور المشتبه به وهو يركض داخل متجر متعدد الأقسام. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على شخص فاقد للوعي في الموقع.

ولم تصدر الشرطة بعد أي تصريحات علنية بشأن الهجوم.

