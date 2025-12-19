عبدالعاطي: نسعى مع شركاء اتفاق السلام في غزة إلى الانتقال للمرحلة الثانية بأقرب وقت

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، أن مصر تسعى بالتعاون مع الشركاء والضامنين لاتفاق السلام في غزة للانتقال إلى المرحلة الثانية في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، اليوم الجمعة بقصر التحرير في القاهرة.

وأضاف عبدالعاطي:"لدينا حوار يومي مع الشركاء والضامنين في مقدمتهم الولايات المتحدة وقطر وتركيا، كما نتفاعل مع الاتحاد الأوروبي وعلى تواصل مستمر للانتقال إلى المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي انتهت بالكامل مع تبقي جثة واحدة لم يتم تسليمها بعد".

وأكد أن "عمليات البحث عنها ما تزال مستمرة في ظل الركام وحجم الدمار ولكن نسعي جاهدين للانتقال في أقرب وقت للمرحلة الثانية".

ولفت عبدالعاطي إلى الوضع الخطير في الضفة الغربية وأعمال الاستيطان بشكل غير شرعي.