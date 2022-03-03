أحدث ظهور للرئيس الروسي في اجتماع مع محافظ سان بطرسبرج

بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متجهما ومنتفخ الوجه قليلا عن المعتاد، في أحدث ظهور مصور له في اجتماع مع محافظ سان بطرسبرج أليكسندر بيجلوف في الكريميلن، مساء أمس.

يتعرض بوتين لضغط كبير من العالم الغربي، لإنهاء غزوه لأوكرانيا، ترامنا مع فرض عقوبات جماعية هي الأقسى في التاريخ على الدولة الروسية وبنوكها ورجال الأعمال.

يذكر أن سان بطرسبرج شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة ضد بوتين، كانت الأبرز في سلسلة مظاهرات في عدة مدن روسية ضد قرار بوتين بالحرب، واعتقلت السلطات مئات المتظاهرين وهددت بالمزيد إذا تكرر التظاهر "غير القانوني" حسب بيان قضائي وأمني.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.